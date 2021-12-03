Дефіцит Пенсійного фонду перевищив 15 млрд гривень

Дефіцит Пенсійного фонду перевищив 15 млрд гривень

Доходи Пенсійного фонду України за січень-листопад 2021 року склали 460,1 млрд гривень, витрати - 475,7 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів Фонду досяг 15,6 млрд гривень, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними фонду, у загальних доходах ПФУ власні кошти склали 298,1 млрд гривень, у т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 24,4 млрд гривень.

Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 162,0 млрд гривень.

Дефіцит Пенсійного фонду України перевищив 15 млрд гривень
Дефіцит Пенсійного фонду України перевищив 15 млрд гривень

Нагадавши, доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд гривень, витрати - 479,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонд склав 13,2 млрд гривень.

Новини

analytics