Дефіцит Пенсійного фонду перевищив 15 млрд гривень

Доходи Пенсійного фонду України за січень-листопад 2021 року склали 460,1 млрд гривень, витрати - 475,7 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів Фонду досяг 15,6 млрд гривень, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними фонду, у загальних доходах ПФУ власні кошти склали 298,1 млрд гривень, у т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 24,4 млрд гривень.

Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 162,0 млрд гривень.

Нагадавши, доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд гривень, витрати - 479,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонд склав 13,2 млрд гривень.