У "ЛНР" будуть видавати QR-коди про вакцинацію за стандартами РФ
Жителям непідконтрольної території Луганської області будуть видавати QR-коди про вакцинацію за російськими стандартами.
Коди будуть дійсні на території Росії, повідомив "глава ЛНР" Леонід Пасічник, передає "Политика Страны".
"Вже почала працювати система з видачі QR-кодів жителям республіки, які пройшли вакцинацію. Вони їх отримують у поліклініках та за місцем вакцинації. У нас є попередня домовленість, що ці QR-коди прийматимуться в Російській Федерації", - заявив Пасічник.