Зустріч Путіна та Байдена: основні теми для обговорення

Дату зустрічі по відеозв'язку президента РФ Володимира Путіна та президента США Джо Байдена попередньо затверджено. Її оголосять після погодження із американською стороною. Про це заявив у понеділок журналістам помічник російського президента Юрій Ушаков, повідомляє ТАСС.

"Проробляється можливість проведення спілкування Путіна з Байденом у форматі відео-конференц-зв'язку. Причому цей контакт може відбутися вже найближчими днями. Ми маємо і конкретну дату, і час проведення цієї відеоконференції. Але краще дочекатися остаточного узгодження всіх параметрів з американською стороною , і тоді ми вже зможемо це офіційно оголосити. Ця зустріч у форматі відеоконференції досить активно готується", – наголосив Ушаков.

На порядку денному, за його словами, буде "важливий контакт у продовження женевських переговорів" .

"Будуть порушені питання ходу реалізації женевських домовленостей, – розповів помічник глави російської держави. – Говоритимуть про двосторонні справи, актуальні питання міжнародного порядку денного, в тому числі Афганістан, Іран, внутрішньоукраїнську кризу, Лівію, може бути порушена Сирія, як піде розмова".

Також, повідомив Ушаков, лідери обговорять "хід діалогу щодо стратегічної стабільності" .

"Напевно, буде порушено питання реалізації нашої ідеї щодо проведення саміту постійних членів Радбезу ООН", - додав він.

Ще однією темою переговорів стануть питання Північноатлантичного альянсу. Йдеться про юридичні домовленості, за винятком подальшого просування НАТО на схід.

"Я думаю, що президент Росії обговорить це під час свого майбутнього контакту з президентом Байденом", - сказав Ушаков.

Він нагадав, що про необхідність гарантій у цій сфері Путін говорив на колегії МЗС РФ та під час зустрічі з послами іноземних держав.

"Це наша пропозиція щодо необхідності проведення спільної з колегами, з провідними країнами, роботи з досягнення відповідних юридичних домовленостей, які виключали б будь-який подальший поступ НАТО на схід і розміщення на території суміжних з РФ держав, включаючи Україну, що загрожують нам безпосередньо збройових систем", – зазначив помічник російського лідера.

За його словами, Москві терміново необхідні гарантії щодо нерозширення альянсу на схід.

"Це питання "з бородою". І Радянському Союзу, і Росії давалися усні запевнення про те, що військові структури НАТО не будуть просуватися на схід, однак виявилося, що ці усні запевнення нічого не варті, хоча певна фіксація цих заяв робилася, є записи відповідних бесід", - охарактеризував становище, що склалося, представник Кремля.

Наразі, каже він, з урахуванням напруженої ситуації, "встає питання про термінову необхідність" надання РФ "відповідних гарантій" .