Нардепи запропонували ще на рік відтермінувати розширене застосування РРО "фопами"

У парламенті пройшов реєстрацію проект закону №6376 щодо внесення змін до Податкового кодексу щодо відстрочення термінів розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) платниками єдиного податку, повідомляє UBR.

Група з 23 народних депутатів, які ініціювали законопроект, запропонували в чергове перенести "спрощенцям" терміни розширеного застосування РРО. На цей раз – до 1 січня 2023 року.

Нардепи вказують, що запровадження реєстраторів розрахункових операцій передбачено законами №129-ІХ щодо внесення змін до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг та №1017-ІХ щодо лібералізації застосування РРО платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям частини суми штрафів.

При цьому останнім документом терміни розширеного застосування РРО перенесли з 1 квітня 2021 року на 1 січня 2022 року.

Автори ініціативи відстрочити застосування РРО ще на рік обґрунтовують таке рішення впливом карантинних обмежень на економіку, у тому числі бізнес.