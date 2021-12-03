Банки зупиняють валютні транзакції з Білоруссю

ОТП Банк попередив своїх партнерів про зупинення проведення валютних операцій контрагентів із Білорусі. Відповідне звернення опублікував CEO трейдингової компанії GT Group Владислав Колодяжний, повідомляє UBR.

"Відповідно до інформації, отриманої від Deutsche Bank, з якою у банку встановлені кореспондентські відносини, Deutsche Bank призупиняє проведення платежів у доларах та євро як від, так і на користь наступних категорій контрагентів" , - зазначили у ОТП Банку.

Йдеться про такі категорії контрагентів:

білоруські держбанки;

компанії, що перебувають у державній власності Білорусі;

громадські діячі Білорусі;

будь-які інші особи, пов'язані із зазначеними категоріями.

У ОТП Банку закликали клієнтів врахувати інформацію під час укладання нових зовнішньоекономічних договорів та внесення змін до чинних.

Одночасно в коментарях користувачі вказали, що подібну заборону впровадив і МТБ Банк, хоча листи із попередженням клієнти не отримували.