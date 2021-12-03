Померла радянська актриса Ніна Ургант

У Санкт-Петербурзі на 93-му році життя померла радянська і російська актриса театру і кіно Ніна Ургант, повідомляє УНІАН.

Про це повідомляє прес-служба Александрінського театру, в якому вона працювала.

"Ніна Миколаївна Ургант, ветеран нашого театру, померла на 93-му році життя" , - розповіли агентству в театрі.

У липні 2014 року актриса в інтерв'ю Собеседнику повідомила, що страждає хворобою Паркінсона.

"Надії, що мені стане краще, вже немає. У мене хвороба Паркінсона, як у Аркадія Райкіна була колись. Я стала погано міркувати, забуваю імена, дати, швидко втомлююся. І що найстрашніше - нічого з цим вдіяти не можу" , - сказала тоді Ургант.

Ніна Ургант зіграла близько 60 ролей у кіно.

Вона відома за такими фільмами: "Вступление", "Я родом из детства", "Сыновья уходят в бой" і "Белорусский вокзал".У 2008 році вона зіграла останню роль у фільмі "Азиат".

Син актриси - актор Андрій Ургант, онук - телеведучий і музикант Іван Ургант.