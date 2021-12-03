Валютний ринок п'ятниці: підсумки дня

У п'ятницю торги на міжбанківському валютному ринку пройшли у відносно спокійній обстановці. Коливання котирувань безготівкового долара були незначними.

Незважаючи на перевищення попиту на безготівкову валюту, що збереглося сьогодні, над пропозицією, звичного для останніх днів ажіотажу не спостерігалося. Покупці, які надихнулись вчорашнім падінням долара, спробували продовжити гру на зниження, але продавці не пішли на це. Оскільки їх сьогодні було менше, ціни диктували саме вони. Переважна більшість угод пройшла в діапазоні 27,29-27,335 гривень. Національний банк на торгах не з'являвся; оцінивши ситуацію, він обмежився сьогодні роллю спостерігача.

Закрили торги п'ятниці на 6,5 копійок на купівлі та на 5 копійок на продажу вище, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,15/27,30 (купівля/продаж).

Торги п'ятниці відкрилися незвично широко: спред на відкритті становив 15 копійок. Перші заявки від покупців дали зрозуміти, що вони розраховують на продовження котирування, яке почалося вчора. Але продавці на це не пішли. Перша угода за ціною 27,25 гривні пройшла о 9:35; хтось купив 10,5 млн. доларів одним ордером. Спочатку операції йшли в межах 27,25-27,27 гривень, але потім, коли дешевші пропозиції розібрали, пішли вгору. Поступово торгівля перемістилася вище. О 12 годині піднялися вище за рівень 27,30 і до кінця торгів уже не опускалися.

Котирування закриття торгів – 27,25/27,28 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 70,2 млн. доларів порівняно з четвергом і склав 289 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,2826 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,2826 гривень. Офіційний курс долара на 6 грудня встановлено на позначці 27,2981 гривні за долар, зростання на 0,48 копійки.

встановлено на позначці 27,2981 гривні за долар, зростання на 0,48 копійки. Офіційний курс євро на 6 грудня встановлено на позначці 30,8277 гривень за євро, зниження на 11,61 коп.

Готівковий долар у оптових обмінниках Києва за день подорожчав на 5 копійок. Вранці оптові обмінники Києва починали продавати готівкового "американця" по 27,25-27,6 гривень. Вже до обіду цінник зріс до 27,28-27,30 гривень, а до 17-ї години долар продавали вже по 27,30-27,32 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1292 долара. Сьогодні євро спочатку підскочив до позначки 1,1332 долара, а потім опустився до 1,1271 долара після публікації даних про зайнятість у США. Число нових робочих місць у несільськогосподарському секторі - 210 000 проти прогнозу в 550000; на цій цифрі долар упав, але згодом почав відростати, т.к. рівень безробіття в листопаді знизився до 4,2% за 4,5% прогнозних. Готівковий євро вранці продавали по 30,83-30,85 гривень, але надвечір цінник підняли до 30,88-30,90 гривень.

Російський рубль протягом дня зміцнився з 74,40 до 73,60 рубля за долар. Рубль зростає з минулої п'ятниці після того, як стало відомо, що Центробанк Росії планує підвищити свою ставку відразу на 100 базисних пунктів на засіданні 17 грудня. Готівковий рубль у Києві сьогодні подорожчав до 3,65-3,68 гривень за 10 рублів.

Долар до російського рубля в момент виходу даних із зайнятості в США різко впав до 73,30 рублів, але надвечір виріс до 73,85 рублів. Станом на 17:00 рубль торгують за 73,75-73,82.

Готівковий рубль у Києві третій день поспіль продавали по 3,65-3,68 гривень за 10 рублів.