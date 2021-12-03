Глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявляє, що ЄС виділяє Україні 1,4 мільйона євро для реагування на гібридні загрози з Білорусі, повідомляє УНІАН.

Про це Маасікас повідомив у мікроблозі Twitter.

Timely discussion with Minister Monastyrsky @MVS_UA on the situation at Ukraine-Belarus border. The EU stands in solidarity with Ukraine, helps to respond to hybrid attacks firmly & without compromising on human rights. 1st allocation of 1,4 million euro underway, more to follow. pic.twitter.com/8DOc9IQ0gW — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) December 3, 2021

Посол ЄС зазначив, що провів своєчасне обговорення ситуації на українсько-білоруському кордоні з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським.

"ЄС виступає солідарним з Україною, допомагає рішуче реагувати на гібридні атаки і без нанесення шкоди правам людини. Перше виділення коштів у розмірі 1,4 мільйона євро в процесі реалізації" , - заявив Маасікас.

Допомога включатиме надання матеріально-технічної допомоги для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних Сил України. Йдеться про напрями медицини, інженерних спроможностей та заходів із розмінування, мобільності та логістики, кібербезпеки.