Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 4 грудня 2021

У суботу, 4 грудня, перший місячний день місячного календаря. Новий місяць перебуває у знаку зодіаку Стрілець, повідомляє Корреспондент.

Місяць у Стрільці – ідеальний час для вирішення юридичних питань, подання різноманітних документів та ділової співпраці. Успішно пройдуть подорожі та відрядження.

Варто остерігатися операцій, пов'язаних із землею чи будівництвом.

4 грудня – малоефективний день для роботи. Він більше підходить для усамітнення, самоаналізу та будівництва планів. Слід уникати перевантажень і не починати нових, особливо ризикованих справ. Новий Місяць – короткочасний період, який впливає на все живе у вигляді особливого імпульсу. До молодика корисно приурочити будь-які починання.

У цей час енергетичні ресурси людини перебувають на мінімальному рівні, тому може виникнути слабкість та потреба у відпочинку.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен (21.03-19.04)

Овнам випаде шанс реалізувати ділові якості та набути самостійності. Ризикувати для цього не доведеться – зірки обіцяють сприятливу обстановку для здійснення задуманого.

Тілець (20.04-20.05)

Пошуки і роздуми Тільців набудуть конкретної форми, а фінансове становище стабілізується. Головне – не прогаяти момент для реалізації сміливих планів.

Близнюки (21.05-21.06)

Працьовитість Близнюків стане запорукою великих успіхів та стрімкого професійного зростання. Зірки радять уникати духу авантюризму і не сподіватися на вдалий збіг обставин – лише серйозне ставлення до справ та спокій забезпечать найкращі результати.

Рак (22.06-22.07)

Ракам варто тверезо оцінити сили і можливості – від цього залежить здійснення цілей. Зірки рекомендують уникати великих покупок, оскільки у перспективі вони виявляться невдалими.

Лев (23.07-22.08)

На Левів чекає на день гармонії та виправлення помилок. Важливо зосередитись на головному, бути послідовними і не займатися дрібницями.

Діва (23.08-22.09)

Діви зіткнуться із домашніми проблемами, які сплутають їхні плани. Не виключено, що ситуація виб'є з колії, проте зірки радять взяти себе в руки і на якийсь час забути про поточні справи. Саме час сповільнитись та спокійно відпочити.

Терези (23.09-22.10)

День Терезів виявиться досить напруженим: не виключені серйозні конфлікти з оточуючими та дрібні неприємності. Рекомендується виявити стриманість і бути готовими йти на компроміс: розумні поступки значно покращать ситуацію.

Скорпіон (23.10-21.11)

У Скорпіонів виникне безліч приводів для роздратування протягом дня. Не виключено, що поведінка та вчинки близьких людей, а також негаразди у фінансовій сфері виведуть із рівноваги. Для вирішення проблем зірки радять скористатися особистою чарівністю та не допускати відкритої агресії.

Стрілець (22.11-21.12)

У Стрільців складеться сприятливий день, якщо вони не піддаватимуться похмурому настрою. Важливо налаштуватися на позитивну хвилю – від цього залежить успіх.

Козеріг (22.12-19.01)

Справи Козерогів будуть йти рівно і потішать стабільним результатом. У відносинах настане повне порозуміння та гармонія. Зіпсувати ситуацію може лише непотрібна метушня і потурання чужим забаганкам.

Водолій (20.01-18.02)

Водолії зможуть вирішити будь-які проблеми та завдання, якщо виявлять характер. При цьому треба сподіватися лише на себе – поради та допомога оточуючих навряд чи виявляться корисними.

Риби (19.02-20.03)

Зірки обіцяють Рибам вдалий час для великих життєвих починань. Відкриються несподівані перспективи та можливості. Головне – не злякатися змін і не проґавити рідкісний шанс.