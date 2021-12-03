Tinder анонсувала створення власного метавсесвіту

Метою ідеї є винагорода своїх користувачів за "добру поведінку" в додатку. Це буде метавсесвіт зі своєю валютою, повідомляє Корреспондент.

Додаток для знайомств Tinder планує створити метасвіт під назвою Tinderverse. Про це заявила гендиректор компанії Ренате Нюборг.

Компанія вже створила та тестує внутрішню валюту для оплати користувачами преміальних послуг та отримання її як винагороду за "добру поведінку" в додатку.

"Метавсесвіт - це віртуальний простір, в якому цифрові версії людей можуть спілкуватися, гуляти в парках, ходити на концерти, проводити робочі зустрічі і так далі", - заявила Нюборг.

Також наголошується, що у всесвіт можна увійти за допомогою віртуальної (VR) або доповненої (AR) реальності.