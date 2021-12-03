Ляшко подал на Зеленского в суд: обвиняет в госизмене
Бориспільський суд зареєстрував позов лідера Радикальної партії, екснардепа Олега Ляшка, який звинувачує президента Володимира Зеленського у державній зраді, зловживанні владою та корупції, повідомляє Ділова столиця.
"День народження (голови ОПУ Андрія, — "ДС") Єрмака Зеленський гуляв на державній дачі за гроші українців. А я свій день народження разом із командою зустрічаю в Бориспільському суді, захищаючи українців від корупції Зеленського", — написав Ляшко у Facebook.
Нагадаємо, 24 листопада "Українська правда" опублікувала розслідування, згідно з яким гостей на святкування дня народження голови Офісу президента Андрія Єрмака 21 листопада доставляли до резиденції глави держави Володимира Зеленського у Гуті на вертольотах Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Це відбувалося того дня, коли у Києві проходив мітинг із вимогою відставки Єрмака на Банковій.
Сам Єрмак заперечує чотириденне святкування свого 50-річчя у державній резиденції у Карпатах.