Ляшко подал на Зеленского в суд: обвиняет в госизмене

Бориспільський суд зареєстрував позов лідера Радикальної партії, екснардепа Олега Ляшка, який звинувачує президента Володимира Зеленського у державній зраді, зловживанні владою та корупції, повідомляє Ділова столиця.

"День народження (голови ОПУ Андрія, — "ДС") Єрмака Зеленський гуляв на державній дачі за гроші українців. А я свій день народження разом із командою зустрічаю в Бориспільському суді, захищаючи українців від корупції Зеленського" , — написав Ляшко у Facebook.

Нагадаємо, 24 листопада "Українська правда" опублікувала розслідування, згідно з яким гостей на святкування дня народження голови Офісу президента Андрія Єрмака 21 листопада доставляли до резиденції глави держави Володимира Зеленського у Гуті на вертольотах Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Це відбувалося того дня, коли у Києві проходив мітинг із вимогою відставки Єрмака на Банковій.

Сам Єрмак заперечує чотириденне святкування свого 50-річчя у державній резиденції у Карпатах.