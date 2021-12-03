Росія просить США обнулити санкції проти посольств

Росія просить США обнулити санкції проти посольств

Росія попросила Сполученим Штатам обнулити санкції щодо посольств. Таким чином, РФ показує, що готова до вирішення конфлікту з США щодо диппредставництв, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це заявив посол Росії в США Анатолій Антонов.

"Наша пропозиція, адже вона дуже проста. Воно зрозуміле, для цього не треба закінчувати МГІМО або Дипломатичну академію. Все, що ми пропонуємо - це обнулити всі введені санкції проти нас, і ми готові таким же чином вчинити щодо тих обмежень, які ми ввели в якості відповідних на недружні дії США. Адже це так просто - дати можливість дипломатам виконувати свої функції", - заявив російський посол.

За його словами, наступного місяця 27 дипломатів Росії повинні будуть покинути США. При цьому посол додав, що візова проблема двох країн досі не вирішена, і Росія "стикається з серйозним кадровим голодом".

Вчора Росія оголосила, що до кінця січня Москву повинні покинути співробітники американського посольства, які перебувають у відрядженні більш як три роки.

Новини

analytics