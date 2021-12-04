Готово за 30 хвилин: рецепт ситної та зігріваючої вечері

З настанням зимових холодів так і тягне на ситну і гарячу їжу, повідомляє РБК-Україна.

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова поділилася у своєму Instagram простим рецептом шепардського (пастушого) пирога - вегетаріанської версією.

Завдяки дхі та спеціям, цей пиріг - комфортна і зігріваюча їжа для холодної пори року. Це ситне блюдо: тут досить білка за рахунок сочевиці і грибів.

Оцінять навіть вегетаріанці (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Пастуший пиріг - вегетаріанська версія: покроковий рецепт

Інгредієнт:

1 великий качан цвітної капусти, розділеної на суцвіття

1 ст. сочевиці

2 склянки овочевого бульйону або води

200 гр нарізаних печериць або інших грибів

4 ст. л. масла дхі

1 цибулина

2 зубчики часнику

2 великі моркви

3 стебла селери

2 ч. л. сушеного чебрецю

2 ч. л. сушеного розмарину

4 ст. л. натуральної томатної пасти або тертих помідорів

4 ч. л. кокосового або яблучного оцту

1 ч. л. солі

Їжа для сімейної вечері (фото: pexels.com)

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Приготуйте цвітну капусту на пару або відваріть 5 хв, остудіть і змішайте з 2 ст.л. масла дхі, часником, 1 / 4 ч. л. солі, подрібніть за допомогою блендера. Відваріть сочевицю. Розігрійте сковорідку, додайте масло, злегка обсмажте печериці, додайте томатну пасту, кокосовий оцет, перемішайте, додайте всі нарізані овочі. Гасіть хвилин 7. Потім додайте чебрець і розмарин, посоліть, перемішайте, перекладіть у форму для запікання, зверху залийте пюре з цвітної капусти і випікайте в духовці 20-30 хв.

Приємного апетиту!