Половина заражень штамом "омікрон" посідає повністю вакциновані

Понад половину досліджених випадків зараження штамом "омікрон" коронавірусу у Великій Британії було зафіксовано у людей, щеплених мінімум двома дозами вакцин від COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними Агентства безпеки охорони здоров'я Сполученого Королівства, серед 22 випадків зараження в країні, виявлених до 30 листопада, 12 осіб повністю завершили курс вакцинації, а ще двоє людей прищепилися першою дозою вакцин щонайменше за чотири тижні до реєстрації зараження. Ще шестеро людей виявилися невакцинованими, а ще стосовно двох заражених даними поки що немає.

UKHSA також присвоїло цьому штаму "червоний" найвищий рівень небезпеки через побоювання, що цей різновид вірусу завдяки мутаціям зможе долати як захист вакцин, так і природний імунітет.

У свою чергу Наукова консультативна група з надзвичайних ситуацій (SAGE) Британії припускає, що штам "омікрон" може легше передаватися повітрям, ніж інші різновиди вірусу.

Проте, уточнює Sky news, ці висновки мають попередній характер. Тим не менше, британські фахівці очікують, що кількість заражень штамом "омікрон" у Великій Британії сильно зросте.

"Омікрон" було виявлено у листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може загрожувати, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.