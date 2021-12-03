Зеленський уперше поспілкувався з Орбаном та запросив його в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами, повідомляє УНІАН.

Зеленський відзначив налаштованість України на розвиток добросусідських відносин з Угорщиною на основі взаємоповаги й конструктивного діалогу.

"Ми готові працювати спільно з вами для реалізації потенціалу наших відносин на благо народів України та Угорщини" , – наголосив Зеленський.

"Коли українці та угорці разом, виграють усі" , – додав він.

Зеленський подякував Орбану за підтримку Угорщиною суверенітету й територіальної цілісності України, відзначивши, зокрема, участь президента Угорщини в інавгураційному саміті Кримської платформи.

Співрозмовники обговорили подальші кроки щодо розбудови двосторонньої співпраці та домовилися активізувати зусилля з метою досягнення прогресу з усіх питань, які зараз перебувають на порядку денному.

Глава держави запросив Орбана відвідати Україну з візитом.

Зеленський також відзначив символізм сьогоднішньої дати для України та українсько-угорських відносин.