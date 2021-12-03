Зеленський прокоментував скандал із призначеними ним суддями

Прес-служба глави держави заявила, що Верховна Рада юстиції оцінив представлення про призначення суддів, отриманих Президентом України, та заявив про дотримання кандидатів з вимогами до чесноти та професійної етики, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У всіх поданнях про призначення суддів, які надійшли на адресу президента України, Вища рада правосуддя своїм рішенням констатувала відсутність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидатів на посаду судді критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням на посаду судді", - зазначається у повідомленні.

Такі висновки ВРП було зроблено за підсумками розгляду рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо відповідності кандидатів посаді судді за результатами кваліфікаційного оцінювання.

Водночас наголошується, що факт призначення на посаду судді не дає імунітету від притягнення до відповідальності, зокрема кримінальної, за скоєні правопорушення.

"Глава держави розраховує, що за активної участі небайдужої частини суспільства якнайшвидше відбудеться оновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя, які стануть запорукою формування доброчесного та високопрофесійного суддівського корпусу", - зазначається у повідомленні.

За свою каденцію президент України Володимир Зеленський призначив на посади суддів понад 800 осіб.