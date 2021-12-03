У п'ятницю, 3 грудня, в Одесі закидали камінням новий потяг "Дунайський експрес" Одеса - Ізмаїл. "Укрзалізниця" через цей інцидент звернулася в поліцію, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Відеореєстратор зафіксував, як група підлітків в Одесі закидала абсолютно новий дизель-поїзд камінням. В результаті хуліганських дій пошкоджено вікно вхідних дверей поїзда" , - йдеться в заяві прес-служби УЗ.

В УЗ повідомили, що в результаті події ніхто не постраждав. Зараз компанія підчитує збитки.

"АТ" Укрзалізниця "обурена такими діями хуліганів щодо абсолютно нового поїзда, який тисячі жителів Одеської області чекали багато років" , - йдеться в повідомленні.

Фото: в Одесі закидали камінням новий потяг "Дунайський експрес" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

УЗ запустила "Дунайський експрес" в кінці листопада.