Бутусов перепросив "за емоції" на пресмарафоні Зеленського

Журналіст, головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов заявив, що хоче публічно перепросити за виражені ним емоції на пресконференції президента Володимира Зеленського, але від змісту своїх реплік не відхрещується, повідомляє Ділова столиця.

"Я приношу глибокі вибачення за свої емоції й вираження неповаги до президента України, обраного українськими громадянами, емоції, котрі я допустив на пресконференції. А також за те, що обмежив можливості моїх колег поставити питання. Перепрошую лише за емоції, але сенс моїх слів був правильним, і я не відмовляюсь від жодного слова, я казав правду" , — написав Бутусов у Facebook.

Журналіст додав, що його прикро образили слова Зеленського про його причетність до загибелі українських військовослужбовців.

Бутусов заперечив, що він першим опублікував застосування українською армією "Байрактарів" 26 жовтня у відповідь на порушення режиму тиші російськими бойовиками на Сході.

Він запевнив, що позиватиметься до суду проти президента Зеленського й вимагатиме моральне відшкодування за брехливі твердження.

Крім того, головний редактор "Цензор.нет" повторив свої тези про наявність російських шпигунів у владних кабінетах та їхніх дій з провалу операцій українських спецслужб.

Наприкінці своєї публікації Бутусов написав, що судитиметься також проти Державного бюро розслідувань. Також він запевнив, що може пояснити свої стрільбу з гаубичної гармати на відео зі своєї сторінки в соцмережах перед Комісією з питань журналістської етики.