Телефони американських дипломатів були зламані шпигунською програмою

Компанія Apple попередила 11 дипломатів США про те, що їх телефони були зламані шпигунським програмним забезпеченням Pegasus, яка належить ізраїльській фірмі NSO Group. Акаунти зловмисників були заблоковані, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

NSO Group, зі свого боку, заявила, що призупинила акаунти клієнтів, які зламали телефони дипломатів. Водночас їх імена не розкривалися. Також компанія довгий час стверджувала, що програмне забезпечення безсильне проти телефонів з американськими номерами.

Свого часу Apple подала до суду проти NSO Group через те, що програмне забезпечення застосовують для зламу її продукції.

Тим часом президент Франції Емануель Макрон розпорядився провести серію розслідувань у справі про прослуховування телефонів політиків країни, яке також здійснювалось завдяки програмному забезпеченню Pegasus.

Програмне забезпечення Pegasus застосовували проти трьох президентів.