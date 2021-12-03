На переговорах із Путіним Байден сфокусується на Україні

Тема України стане однією з центральних на переговорах президентів Росії та США Володимира Путіна та Джо Байдена, можливість поведінки яких зараз обговорюється, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це стане можливістю для того, щоб обговорити нашу серйозну стурбованість у зв'язку з войовничою риторикою та нарощуванням сил на кордонах України", - сказала на брифінгу у п'ятницю представник Білого дому Джен Псакі.

При цьому Псакі зазначила, що всі деталі будуть оголошені, коли буде вирішено остаточно.

Вона також пояснила, що адміністрація Сполучених Штатів консультується з Конгресом США та союзниками в Європі щодо можливого запровадження санкцій щодо Росії у зв'язку зі зростанням напруженості на кордонах України.