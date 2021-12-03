Колишній розвідник розповів "ультиматум Путіна до Зеленського"

Колишній керівник департаменту контррозвідки СБУ, що проводив спецоперацію із затримання бойовика Володимира Цемаха, Роман Червинський розповів, що під час розмови Володимира Зеленського і Володимира Путіна телефонним звʼязком обговорювалися дві теми – звільнення українських моряків, які були незаконно затримані росіянами в Керченській протоці, та затримання проросійського бойовика Володимира Цемаха в ОРДЛО, повідомляє Сьогодні.

Свою версію подій колишній спецслужбовець виклав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Нагадаємо, що 27 червня 2019 році українські спецслужби провели операцію, в результаті якої затримали бойовика Володимира Цемаха в окупованому Сніжному на Донбасі. За даними розвідки, Цемах причетний до збиття у 2014 році малазійського літака MH17 озброєнням російського виробництва.

Через кілька тижнів, 11 липня відбулася телефонна розмова між президентом України та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у 2019 році. Як розповів Роман Червинський, російський президент згадував про Цемаха у переговорах.

"За моїми даними, ця розмова складалася із двох частин. Перша частина – це розмова стосувалася звільнення наших моряків. А друга частина – це ультиматум Путіна до Зеленського, щоб передати назад йому Цемаха. Це було найголовніше підтвердження, що Цемах – це цінна людина для нас і вона дуже болюча до Путіна, що може довести його участь у нашій війні і довести, що Росія – агресор. Цемах і моряки – це взаємовигідний обмін, і він мав бути таким чином" , – розказав він.

Зазначимо, що Романа Червинського відсторонили від посади одразу після телефонних переговорів із Москвою. Колишній розвідник запевняє, що досі не знає причин такого наказу.