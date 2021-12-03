Колишній розвідник розповів "ультиматум Путіна до Зеленського"

Колишній розвідник розповів "ультиматум Путіна до Зеленського"

Колишній керівник департаменту контррозвідки СБУ, що проводив спецоперацію із затримання бойовика Володимира Цемаха, Роман Червинський розповів, що під час розмови Володимира Зеленського і Володимира Путіна телефонним звʼязком обговорювалися дві теми – звільнення українських моряків, які були незаконно затримані росіянами в Керченській протоці, та затримання проросійського бойовика Володимира Цемаха в ОРДЛО, повідомляє Сьогодні.

Свою версію подій колишній спецслужбовець виклав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Нагадаємо, що 27 червня 2019 році українські спецслужби провели операцію, в результаті якої затримали бойовика Володимира Цемаха в окупованому Сніжному на Донбасі. За даними розвідки, Цемах причетний до збиття у 2014 році малазійського літака MH17 озброєнням російського виробництва.

Через кілька тижнів, 11 липня відбулася телефонна розмова між президентом України та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у 2019 році. Як розповів Роман Червинський, російський президент згадував про Цемаха у переговорах.

"За моїми даними, ця розмова складалася із двох частин. Перша частина – це розмова стосувалася звільнення наших моряків. А друга частина – це ультиматум Путіна до Зеленського, щоб передати назад йому Цемаха. Це було найголовніше підтвердження, що Цемах – це цінна людина для нас і вона дуже болюча до Путіна, що може довести його участь у нашій війні і довести, що Росія – агресор. Цемах і моряки – це взаємовигідний обмін, і він мав бути таким чином", – розказав він.

Зазначимо, що Романа Червинського відсторонили від посади одразу після телефонних переговорів із Москвою. Колишній розвідник запевняє, що досі не знає причин такого наказу.

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