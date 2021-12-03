Туреччина продасть Україні ще понад 20 "Байрактарів" - Bloomberg

Туреччина продасть Україні більше "Байрактарів", ніж це очікувалося. Їх транспортують до країни найближчим часом, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Під час спілкування журналістів Bloomberg зі своїми джерелами в уряді Туреччини й керівництві виробника зброї Baykar, з’ясувалося, що Україна отримає щонайменше 24 безпілотних літальних апаратів. Загалом країна отримала "значно більше" "Байрактарів", ніж повідомляли офіційні джерела.

Водночас Туреччина підписала угоду з Україною щодо будівництва космічних ракет за технологією типу "Зеніт-2", а це, зі свого боку, може допомогти країні в розробці балістичних снарядів.