Як дізнатися, чи готове авто до зими: 6 критичних маркерів

Зимовий сезон – це завжди випробування автомобіля на міцність. Гірші погодні умови, складніші дороги, більші витрати пального. Тож тримайте чек-лист, який допоможе перевірити, чи ваша "ластівка" готова до цих випробувань, повідомляє Обозреватель.

Ми обрали 6 ключових критеріїв, щоб запобігти неприємним сюрпризам на зимових дорогах.

Шини

Про це знає кожен, але не кожен встигає вчасно зробити. Автовиробники одностайно рекомендують, як тільки температура почне опускатися нижче +5-7 градусів, замінити літні шини на зимові. При понижених температурах літня "гума" дубіє і втрачає свої властивості. Відтак збільшується гальмівний шлях і зростає ймовірність ДТП. Тим більше, що гальмувати, можливо, доведеться на мокрому асфальті чи серед каші з талого снігу або розмоклого опалого листя. Всесезонні шини – на жаль, не наш варіант. Вони підходять для місцевостей, де зимові температури не опускаються нижче -5. Україна ж – це ще не Середземномор’я.

У жодному разі не слухайте горе-спеців, які стверджують, що достатньо поміняти шини лише на приводних колесах. Це шкідлива економія. По-перше, є великі шанси знищити літні колеса за один сезон – вони просто потріскають на морозі. По-друге, це небезпечно: більший ризик, що вас занесе навіть на простій ділянці траси або ви намертво забуксуєте у льодовій колії. Помінявши "гуму", обов’язково варто зробити їй "обкатку" – наїздіть 100-200 км по нормальній дорозі без екстремальних навантажень. Машина звикне до нової взувачки, а з поверхні шин зітреться мастило чи захисне покриття, відповідно надалі зчеплення з дорогою буде кращим. Ну, і вже у процесі експлуатації накачуйте зимові шини трохи більше (на 0,2 атмосфери), ніж улітку. Адже під час холодів повітря всередині покришок стискається і тиск падає.

Пальне

Особливо чутливими до перепадів температури є дизельні двигуни. Це пояснюється хімічним складом ДП, в якому багато парафінових елементів. При мінусових температурах вони тяжіють до загусання, а тому можуть забити насоси, фільтри, патрубки паливної системи. Щоб не допустити цього, на НПЗ додають до зимових сортів дизпалива спеціальні компоненти, які запобігають його парафінізації: у такому разі звичайний зимовий дизель не замерзає до -20°C, а арктичні марки – навіть після -32°C. Власне тому у холодну пору категорично не рекомендується заправлятися на "бочках" і NoName-заправках. Бо якщо там залиють самопальне, некондиційне ДП, паливну систему не врятуєш. І не варто особливо сподіватися на антигелі.

У добросовісних АЗС-мережах зимове пальне не лише маркується на стелах, а й підтверджується паспортами якості. А в найбільш просунутих із них ви зможете придбати не тільки ДП зимових сортів, а й такий самий бензин та скраплений газ. До прикладу, у мережі ОККО уже зі середини листопада на всіх заправках продається пальне зимових конфігурацій. Як пояснили у центрі контролю якості компанії, зимові види бензину мають здатність швидше випаровуватися, завдяки чому двигун у холодну пору заведеться легше і не кашлятиме. Так само вищий показник випаровування й у зимового скрапленого газу. Це у свою чергу залежить від співвідношення в газовій суміші пропану й бутану. У зимових сортах повинен переважати пропан, у літніх – навпаки. Інакше двигуну бракуватиме тиску в паливній системі. Особливо це помітно при більших навантаженнях: непрогрітий двигун, високі оберти, повний салон пасажирів.

Рідини

Під впливом морозів застигати може не тільки ДП, а й інші рідкі субстанції, які забезпечують роботу авто. Насамперед мова йде про роботу склоочисників. Здавалося б, дрібниця, але взимку, коли видимість і без того низька, а лобове скло має властивість забруднюватися швидше, це важливий елемент безпеки. Тому обов’язково зверніть увагу на температуру замерзання свого омивача. Літній не підійде ніяк. Ви ж не хочете, щоб у найнесподіваніший момент перестали бачити дорогу.

Крім того, фахівці автосервісу радять приблизно раз на 2-3 роки, найкраще – якраз напередодні зими, замінювати гальмівну рідину. Вона має здатність накопичувати вологу, що може привести до руйнування металевих та гумових деталей паливної системи, а що найгірше – до послаблення функції гальм. А це вже аварійна ситуація на рівному місці. Приблизно те ж саме стосується й антифризу. Він теж з часом акумулює вологу, а це може призвести до того, що в один прекрасний день охолоджувач почне загусати. В магазинах автохімії є спеціальні тестери, які допоможуть визначити стан антифризу. Хоч багато хто робить це на око. Тут підхід такий: зміна кольору ще не означає, що антифриз зносився, але якщо в рідині помітна іржа, осад, пластівці – міняйте негайно.

Паркування

Автомобіль, як і людина, хоче перебути зиму в теплому, сухому місці. Тому гараж чи закритий паркінг – ідеальний варіант. Вам не тільки не доведеться періодично відкопувати авто з-під снігу, ви ще й захистите його від негативного впливу температурних перепадів. Останнім часом українські зими більше сирі й пронизливі, аніж морозні, а в таких умовах в наступ іде серйозний ворог – волога. Тому якщо вашому авто все ж доводиться зимувати на вулиці, дотримуйтеся кількох правил.

У жодному разі не накривайте його чохлом чи брезентом. У такій "рукавичці" волога накопичується з подвійною силою та робить своє іржаве діло. Періодичне обробляйте всі доступні прогумовані місця розчином на основі силікону – тоді вам не доведеться зранку відривати ущільнювачі від дверцят з м’ясом. Паливний бак бажано тримати завжди повним чи близько до того. Річ у тому, що коли в баку залишаються повітряні порожнини, там утворюється конденсат. Один день – це, звичайно, кілька крапель, але за пару тижнів назбирається досить багато вологи, яка прискорюватиме корозію деталей. А може навіть закоркувати паливний насос.

Акумулятор

Акумулятор – ще одна проблемна зона авто в зимовий час. Тому зробіть йому діагностику заздалегідь. Огляньте на предмет тріщин, очистіть і змастіть клеми, перевірте рівень рідини, заряду і щільність електроліту. Залежно від висновків акумулятор можна зарядити на СТО чи придбати новий. Вирішили, що старий ще послужить – принаймні запасіться комплектом "прикурювачів". Адже ви пам’ятаєте з уроків фізики: при низьких температурах будь-яка батарейка розряджається швидше. Якщо ж ви упродовж зими маєте намір поставити машину "на якір" і тривалий час нею не користуватися, то акумулятор узагалі краще вийняти та занести додому.

НС-набір

І нарешті, щоб будь-яку несподіванку на зимових дорогах зустріти у всеозброєнні, тримайте у багажнику певний запас речей та інструментів на випадок непередбаченої ситуації. Краще, щоб НС у вас не траплялися, та все ж зайвими не будуть: лопата, трос, щітка та скребок для очищення скла, розморожувач замків, комплект проводів для запуску двигуна, ланцюги проти ковзання, каністра, потужний ліхтар, тепла куртка чи плед, рукавиці.