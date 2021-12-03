Стали відомі деталі затримання терориста Цемаха

Колишнього терориста "ДНР" Володимира Цемаха з тимчасово окупованого Донецька вивозили у непритомному стані. Разом із ним вдалося спокійно перетнути кілька блокпостів бойовиків, повідомляє Ділова столиця.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів полковник запасу ЗСУ Роман Червінський.

"Ми залучили лікарів, які нам підказали необхідні діагнози. Ми створили легенду та підготували документи, які вказували, що ця людина хвора і перебуває під наркозом. Завдяки цьому ми провезли Цемаха від Сніжного до Донецька, пройшовши три блокпости. І ця легенда спрацювала на бойовиків. Він сидів на задньому сидінні автомобіля, там було інвалідне крісло поруч. Вони вважали, що це був дідусь, якого везе його родич до місця проживання в населеному пункті, який межує з Мар'їнкою" , — розказав він.

Потім, за словами Червінського, Цемаха пересадили в інвалідне крісло і з ним перетнули лінію розмежування.

Під час операції один з офіцерів розвідки наступив на міну, закладену терористами, та загинув. Ще один отримав поранення.

Червінський каже, що подібної операції ще не проводила жодна спецслужба за весь час незалежності України.

Він наголосив, що саме Цемах міг довести причетність Росії до збивання малайзійського Boeing 777 у 2014 році. І в Нідерландах очікували, що він виступить у суді.

Як повідомляла "ДС", Володимира Цемаха затримали в Сніжному (Донецької області) і вивезли на підконтрольну Україні територію. Тодішній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що Цемах володіє цінною інформацією про катастрофу лайнера MH17 на Донбасі. При цьому в ЗМІ з'явилася інформація, що Росія вимагає обміну Володимира Цемаха на захоплених українців.

3 вересня 2019 року суд продовжив Цемаху арешт, проте його захист оскаржив це рішення. Вже 5 вересня Київський апеляційний суд випустив Цемаха з СІЗО під особисте зобов'язання. Паралельно з цим президент РФ Путін заявив, що переговори щодо обміну полоненими "підходять до фіналізації". Увечері того ж дня в центрі Києва пройшла численна акція протесту проти звільнення Цемаха.

7 вересня 2019 року Цемах був переданий Росії в рамках обміну полоненими і утримуваними особами.

У Bellingcat стверджують, що Цемах був очевидцем подій, пов'язаних з катастрофою малайзійського Boeing, у результаті якого тоді загинули 298 осіб. За даними Bellingcat, будучи особисто непричетним до запуску ракети, Цемах, імовірно, ховав зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого збили MH17, і спілкувався з членами його екіпажу.