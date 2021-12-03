Ексрозвідники ГУР кажуть, що Офіс президента погрожував кримінальними провадженнями

Колишній розвідник із Головного управління розвідки Роман Червінський в ефірі ток-шоу "Свобода слова із Савіком Шустером" заявив, що розвідникам, причетним до спецоперації із затримки "вагнерівців", загрожували з Офісу президента кримінальним переслідуванням, повідомляє Українська правда.

"Спочатку були загрози звільненнями, кримінальними провадженнями, які передавалися нібито з Офісу президента. Після наради в Офісі президента нам передавалися такі "посилання" - "що ви будете притягнуті до відповідальності, ви повинні мовчати".



Були пропозиції (розвідникам ГУР – ред.) сказати, що не було. Саме в двадцятих числах лютого цього року ми були у керівників наших підрозділів, і вони це говорили прямим текстом, що чи мовчите… Взагалі намагалися переконати нас, мене особисто – ту людину, яка провела не менше 10 операцій – що це була російська операція . Мені було смішно, і тому я не хотів із ними про це говорити.

І тому розпочалися погрози. Вони сказали, що вони анулюють наші паспорти, що почнуть кримінальне провадження", - сказав Червінський.

Червінський додав, що після публікації документів про зміст спецоперації на facebook-сторінці журналістки Янини Соколової, у ГУР звільнили майже всіх розвідників, причетних до розробки спецоперації.

Розвідник додав, що має свідчення тиску на тих розвідників, які зберегли посади. Мовляв, хтось із владних кабінетів пропонував приєднатися офіцерам до наклепів на звільнених розвідників, включаючи Червінського, які керували спецоперацією, або інакше їх звільнять і переслідуватимуть.

Червінський вважає, що матеріали про проведення спецоперації було знищено та підроблено, щоб приховати державну зраду серед вищого керівництва держави.

Колишній розвідник ГУР Юрій Семенюк додав, що знищення таких документів є кримінальною відповідальністю, адже такі документи охороняються 5 років державною таємницею.