Байден "активував" фінансування уряду США

Американський президент Джо Байден підписав закон про продовження фінансування уряду до 18 лютого 2022 року і тим самим запобіг шатдауну, який погрожував виконавчій владі (блокування роботи), повідомляє Лента.Ру.

За інформацією Білого дому, глава держави підписав закон HR 6119 та відстрочив шатдаун. Документ передбачає виділення коштів федеральним агенціям до 18 лютого 2022 року. Гроші, зокрема, надійдуть на підтримку евакуйованих з Афганістану громадян.

Нинішній період фінансування завершується у ніч проти 4 грудня. Документ раніше схвалив Конгрес.

У жовтні Байден підписував тимчасовий бюджет. Тоді Сенат США та Палата представників затвердили законопроект про продовження до 3 грудня фінансування федерального уряду, щоб уникнути його шатдауну.