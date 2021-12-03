Кабмін планує виділити до 2 млрд на допомогу безробітним

Мінекономіки підготувало проєкт ухвали Кабміну про виділення коштів для фінансової допомоги Фонду загальнообов'язкового державного соцстрахування на випадок безробіття, повідомляє Корреспондент.

З держбюджету за програмою боротьби із COVID-19 планується виділити 1,7 млрд гривень. Документ розміщено для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ). Зазначається, що забезпечення у 2020 році фінансової стабільності Фонду стало можливим лише завдяки виділенню 5,4 млрд грн фінансової допомоги із Фонду боротьби з COVID-19 (це становило 32% річних витрат на виплату допомоги з безробіття).

2021 року фінансовий стан Фонду залишається нестабільним. Доходи до Фонду не забезпечують потребу у видатках (у січні-жовтні середньоденні доходи становлять – 65 млн грн, а потреба у видатках – 80 млн грн). Середньомісячна чисельність одержувачів допомоги з безробіття у січні-жовтні склала 326 тис. осіб, що на 12% менше за відповідний показник минулого року.

Розрахунковий середньомісячний розмір виплати допомоги з безробіття у січні-жовтні на 16% перевищив відповідний показник 2020 року та становив 4 135 грн.

Як зазначили в Мінекономіки, з урахуванням оперативної інформації регіональних центрів зайнятості, виділення коштів з держбюджету дозволить провести соціальні виплати орієнтовно для 341,8 тис. осіб.