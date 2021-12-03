Меркель проводжали під музику українського композитора

Під час офіційної церемонії прощання канцлерки Німеччини Ангели Меркель з посадою прозвучала пісня "Музична молитва ("Коль славен") українського композитора Дмитра Бортнянського, повідомляє Обозреватель.

Церемонія Der Große Zapfenstreich відбулася 2 грудня. Ця історична церемонія існує в Німеччині століттями. ﻿ У нинішньому вигляді її було затверджено як військовий церемоніал Німеччини у 1956 році. У такий спосіб у ФРН проводжають з посад провідних політиків та генералів армії. Композицію на мелодію Бортнянського військовий оркестр виконує з 1838 року.

Примітно, що гімн "Коль славен" виконується після команди "Шапки геть!" та перед виконанням Державного гімну Німеччини. Він був написаний композитором на слова поета М. М. Хераскова наприкінці XVIII століття.

Дмитро Бортнянський. Джерело: pisni.org.ua

Дмитро Бортнянський народився 28 жовтня 1751 року в українському місті Глухів. Він був композитором, диригентом та співаком.