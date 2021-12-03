У Греції суд визнав законною обов'язкову COVID-вакцинацію

Вищий адміністративний суд Греції визнав, що обов'язкова вакцинація проти коронавірусу працівників низки галузей не порушує Конституції, повідомляє Укрiнформ.

Згідно з інформацією західних ЗМІ, суд, зокрема, ухвалив, що для медпрацівників вакцинація є "конституційним обов'язком", і в такий спосіб вони мають продемонструвати "соціальну солідарність" за часів кризи.

Водночас суд відхилив усі позови з вимогами анулювати рішення уряду про обов'язкову вакцинацію.

Уряд Греції зараз розглядає можливість зробити щеплення проти COVID-19 обов’язковими для інших галузей.