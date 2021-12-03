Протягом року ВРП звільнила майже 200 суддів

Упродовж січня – листопада поточного року Вища рада правосуддя звільнила 192 суддів, повідомляє Укрінформ.

За інформацією прессслужби ВРП, зазначається, що за загальними обставинами звільнено 185 суддів: 181 - у зв’язку з поданням заяви про відставку та 4 - у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням.

Водночас за особливими обставинами звільнено 7 суддів, а саме: 6 - за вчинення істотного дисциплінарного проступку та одного суддю за результатами кваліфікаційного оцінювання визнано таким, що не відповідає займаній посаді.

​У ВРП інформують, що за аналогічний період 2020 року було звільнено 255 суддів. Зокрема, за загальними обставинами - 229 (228 – у зв’язку з поданням заяви про відставку, 1 – у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням); за особливими обставинами – 26 (22 – за вчинення істотного дисциплінарного проступку, 4 – внаслідок визнання за результатами кваліфікаційного оцінювання такими, що не відповідають займаній посаді).