Зеленський запросив лідера ОАЕ відвідати Україну

Президент Володимир Зеленський запросив спадкоємного принца Абу-Дабі, заступника Верховного головнокомандувача Збройних сил Об’єднаних Арабських Еміратів шейха Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна відвідати Україну, повідомляє УНІАН.

Як інформувала пресслужба глави держави, про це йшлося під час їх телефонної розмови. Зеленський наголосив на важливості подальшої співпраці з ОАЕ як з одним з ключових торговельно-економічних партнерів України на Близькому Сході.

Зі свого боку шейх Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян зауважив, що його країна зацікавлена в розширенні відносин з Україною в усіх сферах, що становлять обопільний інтерес.

Співрозмовники окремо обговорили перспективи взаємовигідної співпраці в інвестиційній сфері з метою реалізації в Україні проєктів у галузі інфраструктури, енергетики та агропромислового комплексу.

Глава Української держави запросив шейха Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна відвідати Україну з візитом.