Естонські роботи-кур'єри влаштували пробку через сніг

В Естонії через снігопад на тротуарі утворився справжній затор із роботів-кур'єрів, повідомляє УНІАН.

Сім роботів застрягли посеред тротуару й не могли зрушити з місця, хоча шар снігу на вулицях був доволі невеликий, йдеться у сюжеті ТСН.

У коментарях в соцмережах інцидент користувачі жартома назвали "невдалим повстанням машин".

Повідомляється, що Естонія стала першою у світі країною, яка ввела доставку замовлень за допомогою роботів-кур'єрів ще 4 роки тому.