У Бразилії розслідують епізод антивакцинаторства президента

Суддя Верховного Суду Бразилії Олександр де Мораес санкціонував розслідування щодо президента країни. Жаїр Болсонару висловився про зв'язок вакцинації проти COVID - 19 з ризиком розвитку СНІДу, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, на думку Мораеса, Генеральна прокуратура не повинна проводити внутрішнє розслідування, а повинна порушити кримінальну справу проти президента.

"Суддя Верховного федерального суду розпорядився 3 грудня про відкриття розслідування щодо поведінки президента Жаіра Болсонару, що поширив фальшиві новини про зв'язок вакцинації проти COVID - 19 з підвищеним ризиком розвитку СНІД" , - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що "неправдива новина" про зв'язок вакцинації проти COVID-19 зі швидким розвитком СНІДу прозвучала 22 жовтня під час прямої трансляції. Незабаром Facebook, Instagram і YouTube видалили відео, зроблене Болсонару.