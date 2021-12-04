У Мінську попередили ЄС про втрату державності Білорусі через санкції

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей побоюється, що у разі продовження санкційного тиску республіка втратить державність, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Білорусь ризикує втратити державність, якщо санкційний тиск буде продовжуватися. Хоча ми зробимо все, щоб такого не сталося, а Європейський союз назавжди втратить Білорусь. І я думаю, що це абсолютно не на користь Європи" , - наводяться на сайті білоруського МЗС слова Макея .