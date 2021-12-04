МВФ прогнозує уповільнення світової економіки через "Омікрон"

Новий варіант COVID-19 Omicron може уповільнити відновлення світової економіки – так само як і штам Delta. Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє Українська правда.

"Новий варіант, який може дуже швидко поширюватися, може підірвати впевненість, і в цьому сенсі ми, ймовірно, побачимо деякі зниження оцінки наших жовтневих прогнозів глобального зростання" , - зазначила глава МВФ, пише AFP.

Зазначається, що у своєму останньому World Economic Outlook фонд прогнозував глобальне зростання на 5,9% цього року та 4,9% у 2022 році, але Сполучені Штати та інші великі економіки зазнали різких змін у бік зниження після того, як поширення варіанту Delta "викликало певні тертя".

Георгієва зазначила, що відновлення триває, але "дещо втрачає імпульс".