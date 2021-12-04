РФ планує наступ на Україну за участі 175 тис військових - WP

Американська розвідка виявила, що Кремль планує наступ на Україну на кількох фронтах вже на початку наступного року за участі до 175 тисяч військовослужбовців. Про це інформують офіційні особи США – та документ розвідки, отриманий The Washington Post, повідомляє Українська правда.

"Російські плани передбачають військовий наступ на Україну вже на початку 2022 року з масштабом сил, що вдвічі перевищує той, який ми бачили минулої весни під час раптових навчань Росії біля кордонів України… Плани включають широке пересування 100 батальйонних тактичних груп чисельністю близько 175 тисяч осіб, а також бронетехніку, артилерію та техніку".

Як повідомляється, документ американської розвідки, отриманий WP, включає супутникові фотографії. На них видно, що російські війська зосереджуються на чотирьох місцях.

На карті США кількість військовослужбовців РФ становить 70 тисяч, але при цьому прогнозується їх нарощування до 175 тисяч та описується широке пересування батальйонних тактичних груп до кордону та від кордону "для приховування намірів та створення невизначеності". Згідно з документом, наразі розгорнуто 50 бойових тактичних груп, а також "новоприбулі" танки та артилерія.

У розвідувальному документі також передбачається, що російські сили можуть залишати обладнання на тренувальних об'єктах, щоб швидко розпочати атаку на Україну.

За словами представника адміністрації США, закладаючи основу для вторгнення, російський уряд також проводить пропагандистську кампанію. Чиновник сказав, що "наша інформація вказує на те, що довірені особи Росії та ЗМІ почали збільшувати кількість матеріалів, що ганьблять Україну та НАТО, почасти щоб покласти провину за потенційну ескалацію російської військової ескалації на Україну".