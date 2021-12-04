В бургерах ради спасения планеты предложили заменять мясо на червей

Смак бургерів, до якого звикли всі любителі швидкоїжі, може сильно змінитися. Вся річ у тому, що вже скоро замість м'яса в блюдо можуть почати класти не фарш зі свинини або яловичини, а черв'яків і личинок. І все це заради порятунку планети, повідомляє УНІАН.

Так, у світі вже є багато варіантів, якими можна замінити м'ясо. Соя, нут, водорості, топінамбур - все це вже давно їдять вегетаріанці й ті, хто вважає за краще не підтримувати виробництво м'яса. Тепер же в бургери та інші страви, де обов'язковим компонентом є фарш, пропонують додавати черв'яків, личинок і цвіркунів, пише видання Bloomberg.

Звичайно, продукти з комах навряд чи підійдуть вегетаріанцям. Однак вживання личинок і черв'яків замість м'яса істотно знизить негативний вплив на екологію і всю планету в цілому. При виробництві "цвіркунового" фаршу використовується не так багато землі й ресурсів, скільки цього вимагає виробництва звичайного м'яса або вирощування зернових культур.

Крім цього, "гіганти" харчової промисловості вже виявили понад 2 тисяч їстівних видів комах. Вони мають різний смак і володіють корисними властивостями. Навіть самі розпещені гурмани зможуть знайти серед великої кількості видів личинок і черв'яків той, який їм подобається найбільше. Борошняні черв'яки, наприклад, зовсім не мають запаху, що точно сподобається гидливим привередам. Також вони містять в собі багато вітамінів і мінералів.

Експерти прогнозують, що вже до 2030 року продажі їстівних комах зростуть у 8 разів, у порівнянні з показниками 2019 року. У всьому світі можуть купити личинок і черв'яків на 8 мільярдів доларів.

Вживання черв'яків істотно знизить негативний вплив людства на планету. Однак чи погодиться весь світ відмовитися від соковитих котлеток в ароматних бургерах і чи сподобається людям фарш з личинок - залишається загадкою.