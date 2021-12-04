На ринку праці в листопаді побільшало вакансій

В Україні у листопаді у порівнянні з жовтнем кількість вакансій збільшилась на 18%. Найпопулярніша спеціальність – різнороб. Потім йдуть: збирачі, вантажники, електрики та пакувальники, повідомляє Обозреватель.

Про це розповіла Олена Кирильєвніна, керівниця відділу роботи з партнерами Jooble.

"У жовтні найбільш поширеними вакансіями були пакувальник, комплектувальник, торговий представник зі своїм автомобілем, продавець-консультант, вантажник. У листопаді ситуація дещо змінилася, і роботодавці найчастіше пропонували роботу різноробам, збирачам, вантажникам, електрикам та пакувальникам" , – пояснює експертка.

Також у листопаді активність претендентів на роботу з України зросла на 11% у порівнянні з жовтнем.

Найбільшу активність у пошуку роботи виявили претенденти у Харкові (на 40% більше пошукових запитів у листопаді), Одесі (на 31% більше пошукових запитів у листопаді), та Луцьку (на 28% більше пошукових запитів у листопаді).

Вакансії, на які в останній місяць осені зріс попит по всій країні – (+25%), охоронець (+23%), мерчендайзер (+18%).

Зазначимо, найнижча середня зарплата, за даними Держстату, в Чернівецькій області (загалом 10,9 тис. грн). Найбільше традиційно заробляють у столиці – 20,6 тис. грн. Різниця у середніх зарплатах між Києвом та Чернівецькою областю перевищує 9682 грн (за місяць вона збільшилась на 182 грн).

Традиційно більше заробляють у великих містах. У невеликих населених пунктах розмір заробітної плати може бути у рази нижчим.