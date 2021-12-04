У Києві ексчиновницю підозрюють у великому привласненні держкоштів

Слідчі Нацполіції вручили підозру ексначальниці одного з управлінь Святошинської райдержадміністрації Києва у привласненні бюджетних коштів понад 500 тис. грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Колишня службовиця одного з управлінь Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації укладала фіктивні договори на закупівлю соціальних послуг для населення, у тому числі для людей з інвалідністю" , – йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ у п'ятницю.

За інформацією правоохоронців, чиновниця протягом двох років підробляла документи щодо закупівлі РДА соціальних послуг. У МВС уточнили, що йдеться про здійснення соціального супроводу осіб з інвалідністю на соціальному транспорті, вилучення засобів реабілітації у померлих осіб з інвалідністю, послуги діловодства, формування та оформлення номенклатурних справ, логістику внутрішньої документації.

Фіктивні договори укладалися з підставними особами, вони відкривали рахунки в банках та передавали фігурантці доступ до них.

"Фактично роботи із соціальних послуг для населення виконували штатні працівники районної адміністрації. Таким чином, фігурантка привласнила понад 500 тис. грн із державного бюджету" , - наголосили у МВС.

Ексчиновницю підозрюють у скоєнні правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах) та ч.1 ст.366 (складання та видача посадовою особою свідомо підроблених документів) КК України.