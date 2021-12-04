На Запоріжжі судитимуть підозрюваних у побитті депутата облради

На Запоріжжі судитимуть чотирьох осіб, яких підозрюють у побитті депутата обласної ради від партії "Єднання" Дмитра Майстро, повідомляє Укрiнформ.

“На Запоріжжі судитимуть 4-х нападників. За даними слідства, у березні 2021 року група молодиків напала на депутата Запорізької обласної ради біля його приймальні та завдала йому тілесних ушкоджень” , - йдеться у дописі Запорізька обласна прокуратура у Фейсбуці.

Зазначається, що розслідуванням установлена причетність до цього злочину чотирьох мешканців Запорізької області віком від 21 до 25 років. Обвинувальний акт стосовно цих громадян скеровано до суду

Підозрюваним інкримінують заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Уранці 1 березня 2021 року в Запоріжжі невідомі побили депутата облради. Дмитро Майстро впевнений, що напад на нього пов'язаний з депутатською діяльністю.