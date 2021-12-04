Іноземки намагалися вивезти з України валюти на 15 мільйонів

У Львівському аеропорту митники виявили у двох іноземок валюти на 15 млн грн та 1,7 кг ювелірних виробів, повідомляє Укрiнформ.

"Співробітники митного посту "Львів-аеропорт" під час перевірки пасажирів авіарейсу Львів - Стамбул виявили рекордну кількість ювелірних прикрас та валюти" , - поінформувала Львівська митниця у Фейсбуці.

Зазначається, що дві жінки, віком 53 та 67 років, які збиралися вилетіти до Туреччини, для проходження митного контролю обрали "зелений коридор".

"Однак під час перевірки їхнього багажу митники спільно з оперативними підрозділами 7-го прикордонного Карпатського загону виявили 125,7 тис. доларів, 374,8 тис. євро та майже 1,7 кг ювелірних виробів з металу жовтого кольору, схожого на золото" , - повідомили у митниці.

Відповідно до протоколу про порушення митних правил, ці кошти та ювелірні прикраси будуть вилучені.