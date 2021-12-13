Вчені відкрили гени заїкання

Вчені з Державного університету Уейна в Детройті та Медичного центру Університету Вандербільта виявили в організмі гени, які відповідають за заїкуватість, повідомляє Лента.Ру.

Дослідники з Державного університету Вейна залучили до наукової роботи понад 1,8 тисяч людей із заїканням. Серед них було 250 сімей, де заїкання зустрічалося щонайменше у трьох поколіннях. Аналіз даних дозволив відкрити гени заїкуватості. Вчені вважали, що для точного визначення цих генів вибірка має бути більшою.

Тоді їм допомогли біологи з університету Вандербільта, які мають сховище генетичної інформації BioVU. Було проаналізовано десятки тисяч зразків ДНК. Оскільки заїкуватість рідко вказували в медичних документах, вчені орієнтувалися на захворювання, у яких воно зазвичай спостерігається. Наприклад, це синдром дефіциту уваги та гіперактивності, аутоімунні реакції та деякі інфекції.

Нейросети дозволили виявити генетичний варіант rs12613255 поруч із геном CYRIA у європейців та мутацію гена ZMAT4 в африканців. Вони пов'язані з ризиком розвитку заїкуватості. Також з цією недугою пов'язані гени, що регулюють вироблення статевих гормонів, і ген, раніше асоційований з аутизмом.