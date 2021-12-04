"Слуга" назвав кількість українців з іноземним громадянством

Навіть після ухвалення закону про множинне громадянство не матиме значення, скільки паспортів інших країн має громадянин України. Наша держава визнаватиме за ним тільки українське громадянство. Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив депутат Верховної Ради (фракція "Слуга народу") Олег Дунда, повідомляє Укрiнформ.

"На сьогодні в Україні за приблизними оцінними підрахунками десь 4 млн громадян мають уже іноземне громадянство. Два, три, чотири громадянства - не має значення" , - сказав політик.

При цьому в Україні питання іноземного громадянства залишається не врегульованим, як і в деяких інших європейських державах.

"У багатьох країн Євросоюзу така сама ситуація. Наприклад, в Австрії така ж історія з відсутністю урегульованості цього питання. І вони теж думають, як це відрегулювати" , - навів приклад Дунда.

На його думку, для врегулювання питання множинного громадянства в Україні достатньо законодавчих та нормативно-правових актів, а зміни до Конституції не потрібні.

"У внесенні змін до Конституції немає потреби... Конституція не забороняє регулювання множинного громадянства - заборону або дозвіл на нього. Жодних обмежень із цього приводу в Конституції немає" , - вказав депутат.

Він наголосив: немає значення, скільки паспортів інших країн має громадянин України. Наша держава визнає за ним лише українське громадянство. Цю норму планують залишити й надалі.