"Слуга" назвав кількість українців з іноземним громадянством
Навіть після ухвалення закону про множинне громадянство не матиме значення, скільки паспортів інших країн має громадянин України. Наша держава визнаватиме за ним тільки українське громадянство. Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив депутат Верховної Ради (фракція "Слуга народу") Олег Дунда, повідомляє Укрiнформ.
"На сьогодні в Україні за приблизними оцінними підрахунками десь 4 млн громадян мають уже іноземне громадянство. Два, три, чотири громадянства - не має значення", - сказав політик.
При цьому в Україні питання іноземного громадянства залишається не врегульованим, як і в деяких інших європейських державах.
"У багатьох країн Євросоюзу така сама ситуація. Наприклад, в Австрії така ж історія з відсутністю урегульованості цього питання. І вони теж думають, як це відрегулювати", - навів приклад Дунда.
На його думку, для врегулювання питання множинного громадянства в Україні достатньо законодавчих та нормативно-правових актів, а зміни до Конституції не потрібні.
"У внесенні змін до Конституції немає потреби... Конституція не забороняє регулювання множинного громадянства - заборону або дозвіл на нього. Жодних обмежень із цього приводу в Конституції немає", - вказав депутат.
Він наголосив: немає значення, скільки паспортів інших країн має громадянин України. Наша держава визнає за ним лише українське громадянство. Цю норму планують залишити й надалі.
"Стаття 4 чинного закону про громадянство каже, що у відносинах з Україною наша країна визнає лише українське громадянство. Жодних інших громадянств вона не визнає. Тобто ви можете мати 3-4 паспорти інших країн. Але Україна реагуватиме лише на паспорт України, більше ні на який. І будь-які законопроєкти щодо громадянства передбачають ту саму норму. Тобто в цьому плані нічого не зміниться", - резюмував Дунда.