Польща замовила партію COVID-вакцини для щеплення дітей

Польща за десять днів отримає 1,1 млн доз вакцини для дітей віком 5-11 років, кампанія щеплення має розпочатися 16 грудня. Про це заявив речник МОЗ Польщі Войцех Андрусевич, повідомляє Укрiнформ.

“Маємо рішення виробника, що партія обсягом 1,1 млн доз вакцини прибуде до Польщі 13 грудня… Ми хочемо, щоб після розподілу вакцини між пунктами щеплень вакцинація дітей розпочалася 16 грудня” , - заявив Андрусевич.

За його словами, міністерство отримує сигнали, що багато батьків хочуть вакцинувати дітей віком від п’яти років. Речник МОЗ також повідомив, що в Польщі нині - на четвертій хвилі пандемії - спостерігається пік інфікування COVID-19. Утім, в останні дні фіксується динаміка зменшення кількості заражень.

Андрусевич також зазначив, що уряд розглядає варіант обов’язкового щеплення проти коронавірусу медичного персоналу. За його словами, серед лікарів відсоток вакцинованих дуже високий, натомість поміж медсестер та інших груп медиків часто не перевищує 80%.

Загалом повністю вакциновано приблизно 60% населення Польщі.