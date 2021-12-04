Литва попросила допомогу у ЄС через Китай

Литва попросила від Європи допомоги та підтримки щодо блокування Китаєм литовських вантажів, оскільки сама країна не може виключати китайські підприємства з європейських митних систем, заявив глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Лента.Ру.

"Це безпрецедентний випадок, коли частково накладаються санкції на одну з держав ЄС. Ми не можемо ввести санкцій у відповідь, тому що не маємо можливості викреслити з митної системи те чи інше китайське підприємство" , - сказав міністр, зазначивши, що в це питання повинні втрутитися європейські інститути та представлятимуть Литву, оскільки митні системи регулює Єврокомісія, пише Delfi.

Раніше представник зовнішньополітичної служби Європейського союзу (ЄС) Набіла Массралі заявила, що зараз Єврокомісія вивчає ситуацію виключення Литви з митної системи Китаю. Наголошується, що внаслідок зазначеного кроку китайської сторони литовські підприємці не можуть легалізувати доставлені до Китаю товари.

Наприкінці листопада стало відомо, що Китай знизив дипломатичні відносини з Литвою до рівня повіреного у справах та змінив статус китайської дипмісії у Вільнюсі з посольства до представництва. Рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що Вільнюс схвалив відкриття представництва Тайваню.