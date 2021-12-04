У Берліні заборонили танцювати у нічних клубах

Уряд Берліна вирішив поки не закривати нічні клуби та дискотеки, але танцювати через поширення COVID-19 там не можна. Про це заявив глава канцелярії столичного уряду Крістіан Геблер, повідомляє РИА Новости.

"Конференція (федерального канцлера з головами регіонів у четвер) прийняла рішення, що клуби та дискотеки мають бути закриті, але за певних умов, які визначають парламент (регіональний) або бундестаг шляхом зміни закону про інфекційний захист населення. Цей процес триває в даний час, тому уряд прийняв рішення, що загалом танцювальні розважальні заходи заборонені, але самі підприємства (організуючі заходи) не закриваються, тому що є різні трактування, наскільки це можливо. Це означає, що клуби та дискотеки можуть продовжувати роботу, вони зазвичай надають послуги гастрономії, але танцювати не можна" , - заявив Геблер на прессконференції у п'ятницю.

Танцювати при цьому можна буде на відкритому повітрі, але тільки щепленим і перехворілим на COVID-19. Заборона на танці набирає чинності 8 грудня та попередньо діє до 2 січня 2022 року.