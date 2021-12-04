Курс валют НБУ на 4 грудня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 4 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 3 декабря, остается стабильным на уровне 27.29 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 4 декабря 2021 года.
Евро не изменился, и его курс составил 30.94 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 4 декабря 2021 года.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.70 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 4 декабря 2021 года.
Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 36.36 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 4 декабря 2021 года.
Курс швейцарского франка не изменился и составил 29.71 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 4 декабря 2021 года.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.74 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 4 декабря 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.293300
|EUR
|Евро
|30.943800
|RUB
|Рубль
|0.370340
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.356000
|CHF
|Швейцарский франк
|29.707000
|PLN
|Польский злотый
|6.738600