Сьогодні відбудеться повне сонячне затемнення

4 грудня відбудеться повне сонячне затемнення, яке стане останнім затемненням року. Спостерігати його на території України буде не можна, але побачити його можна буде за допомогою онлайн-трансляції, яку проведе NASA, повідомляє Дзеркало тижня.

Трансляція розпочнеться о 8:30, а завершиться о 10:37. Очікується, що максимуму затемнення досягне о 9:34, фаза повного затемнення триватиме одну хвилину 54 секунди.

Сонячні затемнення відбуваються тоді, коли Місяць опиняється між Сонцем та Землею, повністю або частково блокуючи світло зірки. Повне затемнення виникає, коли Сонце, Місяць та Земля утворюють пряму лінію. Люди, які знаходяться у центрі тіні супутника нашої планети, бачать повне затемнення.

Пряма трансляція