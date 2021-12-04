Богдан відсвяткував 45-річчя в компанії Гордона та "слуг"

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан у п'ятницю відсвяткував своє 45-річчя в столичному ресторані Kritikos. Компанію йому склали низка відомих політиків, повідомляє УНІАН.

"Це заклад, де влаштовують банкети і подають страви грецької кухні. На прохання іменинника, ресторан закрили під приватний захід, а персонал максимально намагався створити інтимну обстановку для гостей, навіть зашторили вікна" , - йдеться в повідомленні.

На відео серед гостей заходу можна побачити нардепів зі "Слуги народу" Аліну Загоруйко та Миколу Сольського, журналіста Дмитра Гордона з дружиною Олесею Бацман, нардепа від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка.

Також, за даними журналістів, Богдана прийшли привітати мер Києва Віталій Кличко та екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Всього на святкуванні було близько двох десятків гостей.