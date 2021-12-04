Єрмак обговорив з послами G7 та ЄС ситуацію з безпекою та закон про олігархів

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із послами G7 та Європейського Союзу ситуацію з безпекою біля кордонів України, мирний процес щодо Донбасу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Єрмак поінформував іноземних дипломатів про хід процесу мирного врегулювання на Донбасі та повернення тимчасово окупованих територій, а також про напруженість навколо державних кордонів України.

Єрмак подякував міжнародним партнерам за підтримку та допомогу Україні на різних рівнях у зв'язку з цією ситуацією та можливістю ескалації з боку Росії.

У контексті переговорного процесу щодо Донбасу керівник Офісу президента та посли країн G7 та ЄС обмінялися думками щодо порядку денного роботи Тристоронньої контактної групи та ініціатив України на цьому майданчику.

Єрмак також розповів про внутрішньополітичні процеси в Україні. Він наголосив, що є зовнішні та внутрішні сили, зацікавлені у дестабілізації ситуації, є також опір реформам з боку старої системи.

"Хочу зауважити, що цей закон (закон про обмеження впливу олігархів – ред.) не спрямований проти будь-якого прізвища. Його мета – виключити можливості для олігархічного бізнесу впливати на політичні процеси, купувати політиків та маніпулювати медіа. При цьому ніхто ні в кого нічого не забиратиме і не порушуватиме нічиї права» , – сказав Єрмак.

Сторони також порушили питання про прийняття закону про вдосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України, проведення конкурсу з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та перебіг судової реформи, щодо якої було відзначено значний прогрес.

Єрмак запевнив, що президент зацікавлений у доведенні цих процесів до результату очікуваного українським суспільством та іноземними партнерами України.